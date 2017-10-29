Стример по World of Tanks упал, разбил шкаф и умер

Умер известный стример по игре World of Tanks Сергей Аксенов. Об этом сообщил канал WoT Fan, официальный ресурс разработчика игры — компании Wargaming.

Информацию о кончине геймера паблику WOT Express подтвердил источник, близкий к семье Аксенова. По одной из версий, стример, разозлившись из-за неудачного боя, ударил по стеклянной двери шкафа, и отлетевший осколок порезал ему артерию, что привело к обильной кровопотери и смерти. Подтверждения данной информации нет.

В одной из тем на официальном форуме World of Tanks упоминается, что Аксенов, будучи нетрезвым, пошел в туалет, потерял равновесие, упал и разбил шкаф со стеклянными полками и дверцами, порезался и умер. Эти сведения также пока не подтверждены.

Судя по игровому аккаунту геймера, последний бой в танковом симуляторе он провел 18 октября.

На странице Аксенова во «ВКонтакте» оставлено множество сообщений от поклонников, которые делятся эпизодами из стримов с его участием. Сам он последний раз заходил в соцсеть еще в сентябре.

Свои трансляции Аксенов вел в экспрессивном стиле, много ругался матом, особенно при поражениях, и часто выпивал прямо во время игры. На одном из стримов он уснул.

Видео: Odinoky Volk / YouTube

Его целью было довести количество побед от общего числа боев на своем аккаунте до 50 процентов. Сейчас этот показатель составляет 48,85 процента.