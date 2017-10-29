Стример по World of Tanks упал, разбил шкаф и умер

Умер известный стример по игре World of Tanks Сергей Аксенов. Об этом сообщил канал WoT Fan, официальный ресурс разработчика игры — компании Wargaming.
Информацию о кончине геймера паблику WOT Express подтвердил источник, близкий к семье Аксенова. По одной из версий, стример, разозлившись из-за неудачного боя, ударил по стеклянной двери шкафа, и отлетевший осколок порезал ему артерию, что привело к обильной кровопотери и смерти. Подтверждения данной информации нет.
В одной из тем на официальном форуме World of Tanks упоминается, что Аксенов, будучи нетрезвым, пошел в туалет, потерял равновесие, упал и разбил шкаф со стеклянными полками и дверцами, порезался и умер. Эти сведения также пока не подтверждены.
Судя по игровому аккаунту геймера, последний бой в танковом симуляторе он провел 18 октября.
На странице Аксенова во «ВКонтакте» оставлено множество сообщений от поклонников, которые делятся эпизодами из стримов с его участием. Сам он последний раз заходил в соцсеть еще в сентябре.
Свои трансляции Аксенов вел в экспрессивном стиле, много ругался матом, особенно при поражениях, и часто выпивал прямо во время игры. На одном из стримов он уснул.
Его целью было довести количество побед от общего числа боев на своем аккаунте до 50 процентов. Сейчас этот показатель составляет 48,85 процента.