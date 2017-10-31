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Переборщил и умер

Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства

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Кадр: фильм «Охотник на оленей»

В воскресенье, 29 октября, во время прямой трансляции игры World of Tanks скончался известный российский стример Сергей Аксенов, которого фанаты называли лучшим танковым командиром. Он славился также пристрастием к мату, выпивке и эксцентричным поступкам. Стример праздновал победу в виртуальном бою, перебрал с алкоголем и разбил стеклянную дверцу шкафа, осколок которой перерезал ему артерию. «Лента.ру» вспомнила самые резонансные случаи летальных исходов и физического насилия во время онлайн-трансляций.

Моя игра: она мне принадлежит и таким же, как и я

Смерть Аксенова — далеко не первый инцидент, произошедший по ходу прямой трансляции видеоигры. Зачастую, как и в случае с лучшим танковым командиром, во всем виноваты бурные эмоции геймеров, вызванные либо победой, либо поражением. Так, в конце октября китайский профессиональный игрок в League of Legends Ли Вэй-Цзюня, известный под псевдонимом Василий, избил свою девушку прямо во время стрима.

После очередной «слитой катки» раздосадованный Вэй-Цзюнь подсчитывал свою статистику и разговаривал с подругой, которая всеми силами старалась успокоить раздосадованного прогеймера. Судя по всему, это не очень понравилось Василию: он швырнул клавиатуру в монитор компьютера и с воплем «Я убью тебя!» набросился на девушку. В конце эфира зрители слышали только лишь удары, крики девушки и ругань игрока. Затем стрим резко оборвался.

Видео: LO姆斯 Lommuser / YouTube

Запись избиения распространилась далеко за пределы китайской сети, оказалась в Twitter и на YouTube. Ролик даже попал к руководству команды Василия под названием Newbee, и из-за «незрелого и непрофессионального поведения» буйного геймера спешно исключили из состава и окончательно расторгли с ним контракт.

Больше всего инцидентов зафиксировано среди игроков, сутками просиживающих перед экранами мониторов. Например, в феврале на 23-м часу благотворительного онлайн-марафона в World of Tanks скончался 35-летний американец Брайан PoshyBrid Виньо. Перед окончанием прямого эфира он отлучился на перекур, но так и не вернулся к веб-камере.

Модераторы и зрители канала предположили, что геймер уснул. Однако на следующий день выяснилось, что Виньо умер. Скорее всего, из-за проблем с сердцем, вызванных постоянным недосыпанием. На записи стрима хорошо видно, что любитель World of Tanks из последних сил боролся со сном.

Видео: LiveStreamFails / YouTube

Такая же участь постигла 17-летнего Рустама из Башкирии — после тяжелой травмы ноги молодой человек решил не посещать кабинет врача и устроил 22-дневный марафон в Dota 2, во время которого потерял сознание и скончался.

Игры кончились

Геймеры регулярно становятся героями новостей, попадая в довольно жуткие ситуации. Чего стоит истории 19-летнего жителя Наньтуна, отрубившего себе руку, чтобы избавиться от игровой зависимости, или молодого человека по имени Чень, ноги которого сгнили после шестичасового марафона в интернет-кафе.

Интернет помнит и множество онлайн-эфиров, когда страдали и умирали никакого отношения к компьютерным играм не имеющие стримеры. Особенно отличились в этом пользователи Facebook Live, прославившиеся массовыми самоубийствами и другими менее опасными для здоровья действиями.

Одним из первых моду на «кровавые стримы» ввел американский рэпер Kasper Knight. Во время прямой трансляции он пальнул себе в лицо из пистолета ради раскрутки своего нового альбома. Запись, на которой рэпер простреливает себе правую щеку, лишается нескольких зубов, а затем размазывает кровь по лицу, набрала более 1,8 миллиона просмотров и, судя по всему, настроила пользователей соцсети на суицидный лад.

22-летний турок Эрдоган Серен перещеголял Kasper Knight и совершил суицид в прямой трансляции на Facebook. Перед смертью молодой человек прочитал стихотворение, посвященное его девушке, и посетовал, что никто не верил в его обещание свести счеты с жизнью. «А теперь смотрите на это», — подытожил он в конце эфира.

По Facebook прокатилась волна самоубийств, и некоторым это пришлось по вкусу. Пользователи даже начали приходить в комментарии к прямым трансляциям и уговаривать авторов стримов совершить суицид. Так, в середине марта американка Джина Кейз в течение трех часов наблюдала в Facebook за онлайном своей несовершеннолетней дочери Найки Венант, в конце которой девочка покончила с собой.

Удивительно, но вместо того, чтобы успокоить и отговорить ребенка от самоубийства, мать дразнила ее, намекая на то, что у Венант не хватит духу наложить на себя руки. В итоге, когда в три часа ночи сотрудники правоохранительных органов приехали к дому девушки, они обнаружили ее бездыханное тело в ванной комнате.

Жесть, как она есть

Помимо суицидных стримов, распоясавшиеся пользователи провели десятки трансляций, в рамках которых было избито, изнасиловано и даже убито немало ни в чем не виноватых граждан. Например, в конце января шведская полиция задержала трех мужчин, демонстрировавших онлайн-растление девушки в закрытой Facebook-группе. Прямой эфир в соцсети был прерван, когда в квартиру ворвались силовики.

Жертвой сексуального насилия также стала 15-летняя жительница Чикаго, которую похитил сверстник и держал взаперти несколько дней. Все это время молодой человек транслировал надругательства над жертвой в Facebook Live, где за его действиями наблюдали около 40 человек.

В Facebook спохватились только в конце апреля. Вице-президент компании по глобальным операциям Джастин Ософски заявил, что администрация ресурса намерена упростить процесс подачи жалоб на нарушающие правила соцсети трансляции.

Последней каплей стал стрим преступника по имени Стив Стивенс. В середине апреля по прямой трансляции он сообщил зрителям о намерении совершить убийство, а затем вышел из автомобиля на улицу Кливленда и прострелил голову случайному прохожему. В конце концов преследуемый полицией Стивенс застрелился в Пенсильвании.

Несмотря на обещания Facebook урегулировать проблему подобных инцидентов, 25 апреля житель тайского города Пхукет по имени Вутисан Вонгталай повесил 11-месячную дочь в прямом эфире, а затем совершил самоубийство. До того как администрация соцсети удалила видеозаписи, они успели собрать более 350 тысяч просмотров. В первом ролике Вонгталай обматывает веревку вокруг шеи дочери, а во втором — сбрасывает ее с крыши заброшенного дома.

Случайные случайности

Помимо Facebook, инциденты во время прямых трансляций происходят на YouTube и в Instagram. Нередко по случайному стечению обстоятельству. Так, в середине апреля 13-летний американец Малачи Хемфилл непреднамеренно убил себя в Instagram Live. Подростку захотелось похвастаться пистолетом перед друзьями, но, судя по всему, он не разобрался с оружием и случайно спустил курок.

В конце сентября к нему присоединился российский блогер Арслан Валеев, известный благодаря YouTube-каналу о змеях «Частный экзотариум». В своем последнем стриме, за которым наблюдало несколько тысяч человек, он спровоцировал черную мамбу укусить себя в руку. Случившемуся предшествовала ссора Валеева с бывшей супругой на почве ревности. По ее словам, блогер выследил и избил ее, укрепив в решении никогда не возвращаться к бывшему мужу.

Не обошлось и без дорожных происшествий — в конце июня две девушки из Харьковской области попали в аварию во время прямого эфира в Instagram. Они передавали приветы зрителям и, прихлебывая из бутылки, слушали музыку. На видео также был записан момент столкновения. Сидевшая за рулем девушка скончалась по дороге в больницу, ее подруга умерла на месте.

***

Прямые трансляции, призванные соединять людей по всему миру, помогать им заводить новые знакомства и выстраивать отношения, пагубно влияют на сознание некоторых пользователей, стремящихся к всеобщему вниманию и поддержке. Ради лайков они готовы часами напролет просиживать перед мониторами компьютеров, нанося непоправимый вред здоровью, выставлять на всеобщее обозрение свои проблемы и, под радостное улюлюканье троллей, нажимать спусковой крючок пистолета.

Глядя на растущий счетчик зрителей, они готовы насиловать и убивать, лишь бы набрать просмотров. Однако после возвращения из виртуального мира многим из них приходится сталкиваться с совершенно реальными проблемами. И, как нетрудно догадаться, далеко не каждый в состоянии с ними справиться.

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