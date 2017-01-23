В Швеции троих мужчин задержали во время трансляции группового изнасилования

В Швеции задержаны трое мужчин, транслировавших изнасилование девушки в Facebook Live. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

По данным полиции, преступление совершено в квартире дома в городе Уппсала.

В правоохранительные органы обратилась 21-летняя Джозефин Лундгрен (Josefine Lundgren), которая обнаружила трансляцию в закрытой группе в Facebook. Прямой эфир в соцсети был прерван, когда в квартиру ворвались силовики.

Жертву изнасилования оперативно доставили в больницу, трое подозреваемых арестованы. По информации издания, один из них оказался несовершеннолетним.

Полиция Уппсалы призвала не тиражировать видеоролик в соцсети, поскольку распространение материалов порнографического характера является преступлением.

В январе сообщалось, что Facebook на протяжении двух недель не мог остановить распространение по соцсети ролика с самоубийством 12-летней Кейтилин Николь Дэвис (Katelyn Nicole Davis), транслировавшей свой суицид через платформу потокового видео Live.Me.

