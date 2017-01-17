Facebook две недели пытался удалить вирусное видео самоубийства девочки

Facebook на протяжении двух недель не мог остановить распространение по соцсети ролика с самоубийством 12-летней Кейтилин Николь Дэвис (Katelyn Nicole Davis), транслировавшей свой суицид через платформу потокового видео Live.Me. Об этом пишет The Next Web.

Дэвис совершила суицид в конце декабря. Непосредственно перед самоубийством в онлайн-трансляции она заявила, что безуспешно боролась с депрессией, которая усугубилась, когда она подверглась сексуальному насилию со стороны одного из членов семьи. Последние 10 минут в прямом эфире транслировалось ее безжизненное тело. За онлайном одновременно следили тысячи людей из разных частей планеты.

Пугающий ролик просочился на YouTube и в социальные сети. Видеохостинг по требованию полиции оперативно удалил противоправный контент. Facebook тоже заблокировал ролик, но разные версии записи расползлись по пабликам и частным страницам.

Видя, что запись продолжает распространяться по соцсети, пользователи начали обращаться в администрацию ресурса. Когда в Facebook написал новозеландский психотерапевт Кайл Макдональд (Kyle MacDonald), ему ответили, что видео не нарушает стандарты сообщества, писала The Guardian. Тогда же к соцсети обратилась окружная полиция округа Полк в Джорджии, заявив, что на них обрушился шквал звонков и писем от бдительных пользователей.

В конце ноября 2016 года продемонстрировать самоубийство в Facebook пытался ведущий «Серебряного дождя» Александр Бунин, находящийся в США. Бунин выжил, спасти ведущего помог полицейский.