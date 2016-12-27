Грабитель заставил продавца транслировать налет в прямом эфире ради подписчиков

Американца Рашима Харрисона (Rasheem Harrison) арестовали за вооруженное ограбление, которое которое по его настоянию транслировалось в Facebook Live. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, Харрисон зашел в один из магазинов в Нью-Йорке в очках, капюшоне и массивной дубленке, схватил мороженое в вафельном рожке и пригрозил убить владельца лавки Абдулу Азиза (Abdul «AK» Aziz), если тот не начнет стрим.

Продавец оказался местной знаменитостью с шестью с половиной тысячами подписчиков на Facebook. Судя по экстравагантному виду и поведению, молодой человек явно пытался привлечь внимание зрителей Азиза и таким образом заработать себе подписчиков.

Спустя несколько минут размахивания ножом, вор выбежал из лавки, но через полчаса его задержала полиция.

Харрисону предъявлены несколько обвинений, в том числе вооруженное ограбление и угроза оружием в частном заведении. Видеоролик полиция использовала в качестве улики.

Видеоблогер Абдул Азиз признался, что никогда не допустил бы, чтобы посторонние люди лишили его возможности зарабатывать деньги и кормить семью. Он популярен среди местных жителей тем, что любит развлекать посетителей лавки и периодически транслирует в Facebook свои будни за прилавком магазина.

В сентябре американец Эрл Валентайн (Earl Valentine) признался в убийстве бывшей жены и сына в прямой трансляции Facebook Live. Преступник запустил эфир, в котором сначала рассказал, как только что расстрелял свою экс-супругу и сына, а затем объяснил мотивы своих поступков.