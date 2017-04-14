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Подросток случайно убил себя в прямом эфире

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Подросток из Атланты (штат Джорджия, США) непреднамеренно убил себя во время прямой трансляции в Instagram Live. Об этом сообщает портал 11alive.

13-летний Малачи Хемфилл (Malachi Hemphill) во время трансляции решил показать своим зрителям пистолет. По словам его матери, члены семьи услышали оглушающий звук, побежали в комнату мальчика и обнаружили его на полу в крови. Парня доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Друзья Хемфилла, следившие за прямым эфиром в Instagram, бросились к дому мальчика. Его мать рассказала, что под окнами собрались около 50 детей, которые пытались узнать о состоянии парня.

На данный момент полиция выясняет, как несовершеннолетний ребенок мог найти пистолет. Мать отметила, что оружие ему отдал друг, а тот, в свою очередь, забрал его у неизвестного.

В семье старались присматривать за активностью Хемфилла в соцсетях, но, по их собственному признанию, иногда уследить за потоками публикаций было просто невозможно.

В начале апреля полиция Чикаго сообщила об аресте 14-летнего подростка, который обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней девушки и трансляции своих действий в Facebook Live. Девушку похитили по пути домой из церкви, ее удалось обнаружить спустя несколько дней после пропажи, когда злоумышленник решился на трансляцию преступления в соцсети.

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