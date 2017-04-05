Мать избила новгородскую блогершу в прямом эфире

В Великом Новгороде начали доследственную проверку после сообщений об избиении блогерши под ником Дарья Штрошерер ее матерью во время прямой трансляции в соцсетях и на YouTube. Об этом сообщается в среду, 5 апреля, на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Новгородской области.

В видеоролике девушка зачитывает сообщения о себе из чата и с анонимного имиджборда «Двач». Из-за этого у нее начинается истерика, она бьет себя по лицу и плачет.

После блогерша несколько раз отвечает матери, которая за кадром просит ее вести себя не так громко. Через некоторое время женщина заходит в комнату с молотком и начинает стучать им по клавиатуре, требуя выключить компьютер. Во время перепалки мать также несколько раз замахивается на Штрошерер и ударяет ее.

После того как сотрудники СКР обратили внимание на произошедшее, блогерша убрала видеозапись стрима из общего доступа. Ролик до сих пор доступен обладателям ссылки.

Штрошерер ведет YouTube-канал, на котором выкладывает собственные лекции. В видео девушка рассуждает на философские темы. Она также увлекается теологией и религиоведением.