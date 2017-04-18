Facebook отреагировал на прямые трансляции убийств в соцсети

Вице-президент копании Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски (Justin Osofsky) заявил в блоге компании, что в связи с убийством в Кливленде (штат Огайо, США), транслировавшемся в прямом эфире соцсети, администрация ресурса намерена упростить процедуру подачи жалоб.

Ософски пояснил, почему не удалось сразу пресечь трансляцию убийства американского пенсионера. По его словам, соцсеть не получила жалоб на live-трансляцию преступления, а получила отчет уже о втором ролике только через час и 45 минут после его публикации. Жалоба также поступила на видео c «исповедью» убийцы, однако к тому моменту он уже окончил трансляцию.

Удалить все ролики с убийством удалось только через два часа после окончания трансляции, но топ-менеджер признался, что соцсеть могла бы сработать быстрее. В связи с произошедшим Facebook сделает работу системы, позволяющей пользователям жаловаться на опасные публикаций, проще и быстрее. Подробностей Ософски не приводит.

Преступник, которого предположительно зовут Стив Стивенс (Steve Stephens), 16 апреля во время трансляции из машины через сервис Facebook Live объявил о намерении совершить убийство. Затем он вышел из автомобиля на улицу, подошел к 74-летнему мужчине и после короткого диалога выстрелил ему в голову. Преступник объявлен в розыск, полиция объявила награду за информацию о нем.