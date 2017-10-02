Навального превратили в Кавайного и Хентайного

Пользователи сети превратили оппозиционера Алексея Навального в героя аниме. В Twitter начали появляться обращения к политику на японском языке. Одним из таких характерных рисунков Навальный сам поделился в Instagram.

アレクセイ・ナワルニー A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Oct 2, 2017 at 4:08am PDT

Впечатленные подписчики Навального сравнили его с персонажами популярного японского мультика «Наруто» и принялись наперебой придумывать псевдонимы для оппозиционера. Среди них оказались «Кавайный», «Онимэшный», «Хентайный», «Алексей-кун» и «Анимэльный».

Сам политик обратил внимание на то, что в комментариях очень часто встречается выражение «заметь меня, сэмпай» и попросил подписчиков объяснить, что это означает.

В ответ любители манги и аниме оперативно пояснили, что сэмпай — это японский термин, обозначающий человека, у которого больше опыта в той или иной области. «Анимэшники, они повсюду, как гуки прячутся в ветвях», — отметил один из пользователей Twitter.

В начале сентября пинками отбивающийся от сарделек Навальный стал мемом. Связку мясных изделий на Навального навесили в аэропорту Домодедово, куда политик прилетел из Страсбурга. Он остановился по просьбе девушки, пожелавшей с ним сфотографироваться, в этот момент его атаковали сзади.