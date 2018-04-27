Сторонникам Навального предложили митинговать на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы предложила соратникам оппозиционера Алексея Навального провести акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова за пределами Садового кольца. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает «Интерфакс».

«Мы согласовали эту акцию. Заявителям предложено провести шествие по улице Маши Порываевой с последующим митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова», — уточнил Черников.

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По его словам, такое решение принято с учетом загруженности центра, обусловленной подготовкой к празднованию Дня Победы — параду на Красной площади, салюту и другим мероприятиям.

По данным ТАСС, оппозиционеры 20 апреля подали в мэрию заявку на организацию 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного Ряда с последующим проведением митинга. Столичные власти предложили организаторам выбрать другие площадки, однако доступные варианты их не устроили.

О проведении митингов «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония» Навальный объявил 12 апреля. Его сторонники подали заявки на проведение акций в Москве и Санкт-Петербурге.

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