Адвокат Навальных назвал Россию «государством курильщика»

Президиум Верховного суда России оставил в силе приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу, осужденным по делу «Ив Роше», после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об отсутствии состава преступления, сообщает «Интерфакс».

Адвокат братьев Навальных Вадим Кобзев заявил, что отмены судебного решения по делу «Ив Роше» требуют нормы Конвенции по правам человека. «Мы считаем, что любое решение по делу, кроме возобновления производства и его прекращения, будет проявлением "государства курильщика"», — сказал он.

Олег Навальный также просил отменить приговор и «отпустить его домой есть борщ».

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский на заседании президиума сообщил, что не видит оснований для отмены судебного решения. «Вопрос и применение национального права не входит в компетенцию Европейского суда», — пояснил он.

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По версии обвинения, Алексей и Олег Навальные похитили 26,8 миллиона рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 миллиона рублей у «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК) через предприятие «Главное подписное агентство» (Главподписка). 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега — к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым судебное разбирательство в отношении братьев Навальных и присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро. В начале марта решение Страсбургского суда вступило в законную силу, в связи с чем братья обратились в Верховный Суд России с ходатайствами о возобновлении производства по делу.

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