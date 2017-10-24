В Генпрокуратуре заявили о невозможности участия Навального в выборах-2018

Оппозиционер Алексей Навальный не имеет права участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом во вторник, 24 октября, ТАСС заявила начальник управления Генпрокуратуры России по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева.

Она пояснила, что согласно законодательству, россиянин не может быть избран на пост главы государства, если он содержится в местах лишения свободы, осужден за тяжкое преступление, либо если у него есть неснятая и непогашенная судимость.

Коптева подчеркнула, что условный срок тоже считается достаточным основанием для отказа в регистрации кандидата, а преступление, в котором повинен Навальный, относится к категории тяжких.

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В июле глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова заявила, что у оппозиционера нет шансов участвовать в качестве кандидата на выборах президента из-за его судимости до 2028 года.

В феврале Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно за хищение имущества госпредприятия «Кировлес». Первый приговор по этому делу был вынесен в июле 2013 года. В ноябре 2016-го Верховный суд России, опираясь на постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в кировский суд. Поскольку второй суд учел, что три года с момента вынесения первого приговора уже прошло, то срок наказания Навальному истечет в августе 2018-го.

У оппозиционера есть еще один условный срок — 3,5 года по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Этот приговор был вынесен в 2014-м.