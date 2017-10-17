ЕСПЧ не нашел политической подоплеки в уголовном преследовании братьев Навальных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел политической подоплеки в действиях российских правоохранительных органов в отношении братьев Алексея и Олега Навальных, осужденных по делу «Ив Роше». Постановление опубликовано на сайте инстанции 17 октября.

В то же время ЕСПЧ признал разбирательство несправедливым и присудил каждому заявителю по 10 тысяч евро, а также обязал правительство России оплатить судебные расходы Алексею Навальному (в размере 45 тысяч евро) и компенсировать издержки его брату (11 тысяч евро и 460 тысяч рублей). Эти суммы значительно ниже тех, которые требовали Навальные: компенсации за моральный вред сами они оценивали в общей сложности в 170 тысяч евро.

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Москва не согласна с позицией ЕСПЧ о наличии нарушений в ходе уголовного преследования Навальных, сообщили в Минюсте. В ведомстве отметили как уменьшение судом сумм компенсации морального вреда, так и то, что в Страсбурге признали необоснованной жалобу заявителей на политические мотивы российских правоохранительных органов.

В министерстве юстиции добавили, что Россия в течение трех месяцев сформирует правовую позицию по вопросу возможного обжалования постановления в Большой палате ЕСПЧ.

Братья Олег и Алексей Навальные признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше» в декабре 2014 года. Алексей получил 3,5 года лишения свободы условно и пять лет испытательного срока, который в августе 2017-го был продлен, а Олег — 3,5 года колонии общего режима.