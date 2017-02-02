ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию за незаконное преследование в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу российского оппозиционера Алексея Навального на действия властей страны и присудил ему компенсацию за незаконное преследование. Решение опубликовано на сайте суда в четверг, 2 февраля.

Суд постановил, что власти России должны выплатить блогеру компенсацию за незаконное преследование в размере 63 тысяч евро.

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Навальный в иске указал на шесть эпизодов, имевших место с 2012 по 2014 год. Речь идет о задержаниях во время массовых акций, административных обвинениях в нарушении порядка проведения митингов и неподчинении правоохранительным органам. В результате этих действий он был оштрафован и приговорен в общей сложности к семи дням административного ареста.

В феврале 2016 года ЕСПЧ присудил Навальному 56 тысяч евро компенсации за нарушение его прав во время следствия по делу «Кировлеса».

В декабре 2015-го в федеральный закон «О Конституционном суде РФ» были внесены поправки, позволяющие инстанции признавать неисполнимыми решения международных судов, включая ЕСПЧ, в случае их противоречия российской Конституции.