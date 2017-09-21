Минюст усмотрел давление на Россию в решении Совета Европы по делу Навального

Итоговое решение комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по делу Алексея Навального и Петра Офицерова демонстрирует явную политизированность и предвзятость, считают в Минюсте России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Подобное отношение не может не рассматриваться как попытка недобросовестного использования конвенционного механизма и рабочих органов Совета Европы для оказания политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период», — сказано в пресс-релизе.

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Комментарий Минюста касается рассмотрения вопроса об исполнении российскими властями постановления ЕСПЧ по делу Навального и Офицерова. На заседании КМСЕ ведомство отчиталось о выплате компенсации, отмене Верховным судом вступившего в силу приговора по уголовному делу заявителей в связи с выводами ЕСПЧ, а также о проведении на национальном уровне соответствующего судебного разбирательства заново и вынесении по его итогам нового обвинительного приговора. «Однако КМСЕ посчитал, что российские власти не исполнили соответствующее постановление ЕСПЧ в полном объеме, и принял решение оставить рассматриваемые вопросы на дальнейшем контроле», — сообщили в министерстве юстиции.

«Сам по себе комитет не имеет никакого влияние на Россию. Решения КМСЕ носят скорее политический характер. Однако, КМСЕ может обратиться в ЕСПЧ — и Европейский суд на основании этого обращения может, к примеру, присудить Навальному новые компенсации если сочтет, что его права ущемлены. Но если Навальный хочет баллотироваться, то ему не стоит вытрясать деньги из государства», — прокомментировала «Ленте.ру» адвокат Людмила Айвар.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в беседе РИА Новости также отмечал, что в активности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на российском направлении он видит элемент политического давления на Россию. «Жалобы из России, особенно от оппозиционеров, рассматриваются во многих случаях вне очереди, а вердикты предусматривают более крупные компенсации, если они выносятся в пользу жалобщиков», — сказал сенатор.

В феврале 2017-го Ленинский райсуд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно за хищение имущества госпредприятия «Кировлес», а Офицерова — к четырем. Политик и бизнесмен получили те же сроки, что и в 2013 году (тогда им сначала назначили реальное наказание, которое потом заменили на условное). Поскольку суд учел то, что три года с момента вынесения того приговора уже прошло, то срок наказания Навальному истечет в августе 2018-го.

Приговор 2013 года был отменен президиумом Верховного суда в ноябре 2016-го после постановления ЕСПЧ, обнаружившего нарушения прав подсудимых. У политика есть второй условный срок — 3,5 года по делу «Ив Роше». Эти обстоятельства юридически не позволяют ему участвовать в президентских выборах.