Навального не пустили на выборы

Центральная избирательная комиссия России отказала оппозиционеру Алексею Навальному в выдвижении кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года. Прямая видеотрансляция с заседания ЦИК в понедельник, 25 декабря, доступна на YouTube.

Ранее ЦИК отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президента журналиста Олега Лурье из-за судимости потенциального кандидата. Член комиссии Борис Эбзеев указал, что тот был осужден на четыре года и освободился из мест заключения в 2011 году за преступление, которое относится к числу тяжких. В этой связи он не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

Центризбирком также отказал в регистрации группы избирателей в поддержку предпринимателя Сергея Полонского. «Анализ документов показал, что количество участников группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек, что запрещено законом и поэтому является недостаточным для того, чтобы эту группу зарегистрировать», — сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!