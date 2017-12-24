Оппозиционер Алексей Навальный, подавший в воскресенье в Центральную избирательную комиссию России заявление о выдвижении в качестве кандидата в президенты страны, отказался жать руку бизнесмену Сергею Полонскому, который подал аналогичное заявление. Видео публикует Telegram-канал «Выборка».

В ответ Полонский назвал Навального отстоем. Видео опубликовал Telegram-канал «Жизнь насекомых».

Также Полонский констатировал, что Навальный является ненормальным человеком, и призвал не голосовать за него. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

В свою очередь, Центризбирком отметил, что факт доставки в ЦИК документов желающими принять участие в избирательной кампании в выборах президента не означает автоматического превращения их в кандидатов на выборах. «Все документы, поступившие от любого гражданина на рассмотрение в ЦИК России, проходят обязательную проверку на полноту представленных сведений, которая, в том числе, включает в себя запросы в государственные органы о достоверности предоставленной информации. (...) Только после всестороннего рассмотрения представленных документов и их проверки ЦИК России сможет принять решение: официально зарегистрировать гражданина в качестве кандидата на выборах либо отказать. Любые другие трактовки лишь вводят избирателей в заблуждение», — приводит «Интерфакс» слова секретаря Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, члена ЦИК Евгения Шевченко.

Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, кандидаты от партий — не позднее 12 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о намерении участвовать в них 6 декабря.

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