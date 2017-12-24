Центризбирком продлил рабочий день из-за наплыва кандидатов в президенты

Центризбирком продлит рабочий день 24 декабря из-за большого количества желающих подать документы о выдвижении кандидатов в президенты России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комиссии.

Обычно ЦИК по выходным принимает документы до 15:00 мск. Как уточнили в комиссии, 24 декабря бумаги о выдвижении подали кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый Российским общенародным союзом Сергей Бабурин.

На момент публикации заметки процедуру регистрации проходили выдвинутый «Коммунистами России» Максим Сурайкин и самовыдвиженец Сергей Полонский.

Решение поддержать кандидатуру Полонского на выборах президента РФ 24 декабря приняла инициативная группа из 520 граждан. Кроме того, инициативные граждане поддержали выдвижение журналиста Олега Лурье, он также намерен подать документы 24 декабря.

Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, кандидаты от партий — не позднее 12 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о намерении участвовать в них 6 декабря.

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