ЦИК получил уведомление о собрании инициативной группы по выдвижению Путина

Центризбирком получил от инициативной группы уведомление о проведении собрания в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.

По его словам, собрание пройдет 26 декабря на ВДНХ — такое решение было принято на встрече оргкомитета инициативной группы, которая состоялась накануне, 19 декабря. Отмечается, что на него будет приглашено около 600 человек.

Задача по созданию оргкомитета, который должен был собрать инициативную группу, была поручена Общероссийскому народному фронту (ОНФ). «Наш лидер, руководитель, принял решение о выдвижении, и есть законодательные процедуры. Как Народный фронт, как президентское движение мы всегда оставались его народным штабом, поэтому для нас очень почетно и ответственно принять участие в этом мероприятии», — заявил руководитель исполнительного комитета ОНФ Алексей Анисимов.

Он подчеркнул, что активисты организации «с удовольствием примут участие в избирательной кампании, будут собирать подписи и войдут в инициативную группу».

Как пояснил агентству исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в состав инициативной группы в первую очередь вошли люди, лично знакомые с Путиным. «Естественно, что, когда Владимир Владимирович объявил о своем решении идти на выборы, мы с друзьями созванивались и говорили, что такая инициативная группа соберется и обсудит вопрос выдвижения и поддержки нашего президента», — заявил он.

По словам народного артиста России Николая Расторгуева, Путин обладает «потрясающим рейтингом в стране, невероятной популярностью во всем мире, гигантским опытом и огромным авторитетом». «Думаю, всего перечисленного уже достаточно для того, чтобы голосовать именно за него. Чуть-чуть, но я знаю его лично. И лично я ему очень доверяю, потому что я его знаю», — заявил Расторгуев.

Свою поддержку действующему главе государства выразил и старший летчик авиационного звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев. «Я был участником операции в Сирийской Арабской Республике, выполнял специальные задачи. Там же у меня произошла первая встреча с нашим верховным главнокомандующим. Участвовать в данном мероприятии — это большая честь для меня и гордость для всей моей семьи», — подчеркнул он.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.

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