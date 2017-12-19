Севастопольские активисты поддержали Путина

Представители общественных организаций Севастополя открыли штабы в поддержку кандидатуры президента России Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили «Ленте.ру» активисты.

В объединения вошли работники сферы здравоохранения, волонтеры, представители казачества, а также члены молодежных и ветеранских организаций города. В пяти штабах уже прошли координационные заседания. По словам активистов, главной целью инициативных групп станет обеспечение высокой явки на предстоящих выборах.

«Это необходимо сделать, чтобы показать всему миру нашу сплоченность и единство — как и на референдуме в 2014 году. Выбор севастопольцев должен быть услышан. Мы относимся к выборам серьезно. Сегодня в первом заседании нашего штаба приняли участие все 45 лидеров общественных организаций, входящих в наше движение. Мы четко обозначили свои намерения и теперь готовы к активным действиям», — заявил руководитель штаба ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Как отметила руководитель штаба «Волонтерский», в который вошли представители восьми молодежных организаций города, уже в ближайшие дни активисты начнут привлекать сторонников. Кроме того, штаб займется информированием молодежи о выборах и организацией мероприятий для студентов.

В ближайшие три дня в Севастополе планируется открыть еще 12 штабов. В частности, в них войдут представители профсоюзов, деятели спорта, межнациональных общин и самообороны.

Избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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