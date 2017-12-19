Путин назвал свой долг в качестве кандидата в президенты

Российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы, заявил президент России Владимир Путин на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ). Его слова передает ТАСС во вторник, 19 декабря.

Путин отметил, что видит в этом общенациональную задачу и свой личный долг не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. «Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам, все зависит только от нас», — подчеркнул он.

Президент также отметил роль ОНФ в создании благоприятных условий в различных областях общественной жизни. «Это известные проекты, которыми вы занимаетесь: общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранения, в образовании, это защита экологии, обустройство территории, это дороги, т.е. инфраструктура. Эти и другие инициативы приносят ощутимые, конкретные результаты для наших людей», — сказал российский лидер.

14 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что в случае своей победы на президентских выборах в марте 2018 года намерен сосредоточиться на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования, повышении доходов россиян.

6 декабря Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.