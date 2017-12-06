Путин ответил на вопрос об участии в выборах

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение об участии в предстоящих выборах главы государства. Об этом он заявил на церемонии вручения премий «Доброволец России» в среду, 6 декабря. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь в стране, сделать ее более мощной, защищенной устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают», — сказал Путин в ответ на вопрос, который задал ему ведущий премии Дмитрий Губерниев.

Затем он обратился к волонтерам с вопросом, поддержат ли они его. В зале раздались крики: «Да!». «Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято», — заверил глава государства. И добавил: «И я буду иметь в виду наш разговор и вашу реакцию на него».

Ранее в этот день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал журналистов быть готовыми к выдвижению Путина каждый день. «Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят», — сказал Песков.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский.