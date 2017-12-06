Песков призвал ежедневно быть готовым к выдвижению Путина

Президент России Владимир Путин может объявить о своем намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства в любой день, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 6 декабря.

«Нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят», — сказал Песков, комментируя предположения ряда экспертов о том, что Путин намерен объявить о выдвижении 6 декабря на форуме «Доброволец».

4 декабря социологи выяснили, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за оппонентов Путина в общей сложности отдали бы​ голоса 25 процентов россиян. Среди них наибольшей поддержкой пользуется лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, за него готовы проголосовать восемь процентов опрошенных.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в кампании. В июне он заявил, что преемника главе государства может выбрать только российский народ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, ранее занимавший пост главы государства, в конце ноября опроверг свое участие в президентских выборах следующего года.