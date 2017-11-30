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Медведев исключил свое участие в выборах президента

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, ранее занимавший пост главы государства, не планирует участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 30 ноября.

«Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу», — сказал Медведев.

Он добавил, что в случае выдвижения действующего президента Владимира Путина, «Единая Россия» поддержит его кандидатуру. «(...) Безусловно и недвусмысленно наша партия и я лично как председатель партии будем его всячески поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной», — подчеркнул Медведев.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в кампании. В июне он заявил, что преемника главе государства может выбрать только российский народ.

Дмитрий Медведев занимал пост президента с 2008 по 2012 год. После инаугурации он заявил, что приоритетной задачей на новой должности считает «дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых гражданских возможностей». Он также обещал, что будет работать с полной отдачей сил и как президент и как человек.

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