Медведев пошутил про выборы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отшутился в ответ на вопрос о своем участии в президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 15 ноября.

«На выборы не планируете в этом году?» — спросил премьера журналист. «Нет, в этом году выборов нет», — ответил глава правительства.

На уточняющий вопрос про 2018 год Медведев отвечать не стал, пишет агентство.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в кампании. В июне он заявил, что преемника главе государства может выбрать только российский народ.

Дмитрий Медведев занимал пост президента с 2008 по 2012 год. После инаугурации он заявил, что приоритетной задачей на новой должности считает «дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых гражданских возможностей». Он также обещал, что будет работать с полной отдачей сил и как президент и как человек.