Медведев рассказал о доброжелательности Трампа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о своем общении с президентом США Дональдом Трампом в ходе мероприятия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле. Его слова во вторник, 14 ноября, передает РИА Новости.

Медведев охарактеризовал Трампа как «открытого и доброжелательного человека». «С ним можно комфортно говорить на разные темы», — заметил он.

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Российский премьер уточнил, что пообщался с американским лидером после ужина, который был посвящен 50-летию АСЕАН. «Поскольку президент Дональд Трамп сидел практически рядом со мной, мы в общем могли поговорить», — сказал Медведев.

В то же время глава правительства отметил, что отношения России и США ухудшаются. «Плохо то, что, несмотря на наличие контактов, возможность обсуждать какие-то вопросы, наши отношения деградируют день ото дня. Они находятся в самой низкой точке за последние десятилетия», — отметил премьер-министр, передает ТАСС.

Глава российского правительства прибыл с трехдневным визитом на Филиппины, где проходят саммит АСЕАН, 12 ноября.

11 ноября на полях саммита АТЭС во Вьетнаме с Трампом пообщался российский президент Владимир Путин. «Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, у нас нормальный диалог», — сказал глава государства. Он также выразил сожаление из-за нехватки времени для подробного разговора.