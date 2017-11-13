В Кремле отреагировали на слова о запуганном Трампе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположения бывшего главы ЦРУ о том, что российский лидер Владимир Путин мог запугать президента США Дональда Трампа. Его слова в понедельник, 13 ноября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это неверное предположение» — ответил Песков.

Ранее бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN заявил, что «в отношении c русскими Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх». Он также предположил, что президент США «по какой-то причине» может быть «запуган» Владимиром Путиным.

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При этом Бреннан никак не обосновал свой тезис, но отметил, что Трамп позволяет Путину уйти от ответа за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы президента США в 2016 году. Таким образом бывший глава ЦРУ комментировал заявления Трампа по итогам беседы с Путиным на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Лидеры пообщались «на ногах» 11 ноября. После этого Трамп рассказал американским журналистам, что спросил Путина о вмешательстве Москвы в американские выборы. По его словам, Путин в очередной раз опроверг какое-либо влияние российской стороны и был оскорблен подобными обвинениями.