Путин рассказал о беседе с Трампом

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во Вьетнаме обсуждали темы саммита АТЭС. Об этом российский лидер сообщил журналистам, передает в субботу, 11 ноября, корреспондент «Ленты.ру».

«В основном говорили о чем — о том, что обсуждалось на саммите. Обсуждали, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика», — сказал Путин.

По словам российского президента, главы государств также согласовали заявление по Сирии: «Что касается Сирии, то чрезвычайно важным считаю то, что мы подтвердили территориальную целостность и суверенитет страны».

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Комментируя отношения США и России, Путин заметил, что они, по его мнению, пока не вышли из состояния кризиса. Вместе с тем, полагает российский президент, обе страны готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше: «Смотреть в будущее, решать проблемы. Наполнить серьезным содержанием наши экономические связи».

Как сказал Путин, Москва хочет гармоничных отношений с Вашингтоном.

Говоря о впечатлении от общения с Трампом, президент РФ назвал его воспитанным и комфортным в общении человеком. «Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, у нас нормальный диалог, — сказал глава государства. — К сожалению, по времени не удается поговорить более подробно, а там есть о чем поговорить».

Как добавил Путин, отдельной встречи с Трампом у него не вышло из-за протокольных формальностей, с которыми «нашим командам справиться, к сожалению, не удалось».

Трамп, в свою очередь, сообщил, что во время саммита АТЭС он провел два или три коротких разговора с Путиным, передает Reuters. Как отметил Трамп, беседы прошли в доброжелательной атмосфере.