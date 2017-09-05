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«Он же не невеста мне»

Путин оценил отношения с Трампом и оппозиционность Кадырова

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Во вторник, 5 сентября, в китайском Сямэне завершился очередной саммит БРИКС. Президент России Владимир Путин счел его удачным, однако на итоговой пресс-конференции говорил об этой организации меньше всего. В последние дни мировые события развивались с такой скоростью, что полностью заслонили экономическую повестку группы пяти стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика). О том, что Путин думает о «хамстве» американской стороны, как относится к президенту США Дональду Трампу и какой у него рецепт для решения ядерной проблемы КНДР, — в материале «Ленты.ру».

БРИКС складывалась по инициативе России в 2005 году, напомнил глава государства в начале беседы с журналистами. И участникам организации за эти годы удавалось согласовывать позиции по самым серьезным вопросам. Путин также озвучил конкретный результат этой работы для России: страна начинает получать финансирование по трем проектам. Речь идет о совершенствовании судебной системы, строительстве автодороги под Уфой, а также модернизации водохозяйственных объектов в городах бассейна Волги. Днем ранее сообщалось, что банк развития БРИКС также примет участие в финансировании строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань.

Завершая отзыв о саммите, российский президент сделал комплимент и китайскому руководству. КНР, председательствующая в группе БРИКС, сохранила и приумножила общие достижения. «Это был удачный саммит», — резюмировал Путин.

Однако каким бы удачным, с точки зрения участников, ни был этот саммит, он остался в тени международных событий. Главное из которых происходило буквально по соседству: Пхеньян провел самое мощное ядерное испытание в своей истории. На фоне общих резких высказываний и призывов мировых лидеров позиция Москвы звучала невнятно. Однако вопрос «как решить проблему КНДР?» Владимир Путин счел самым простым. Альтернативы диалогу нет, а значит, и вариантов решения, кроме переговоров, тоже.

«Все хорошо помнят, что произошло с Ираком и Саддамом Хусейном», — заметил президент. Ближневосточный лидер отказался от производства ядерного оружия, но в итоге все равно его повесили. Рассказывая об этом, Путин с чувством подчеркнул, что и семья Хусейна пострадала: «Даже дети погибли, внук. Это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это все знают и помнят!»

И никакие санкции не заставят Пхеньян отказаться от выбранного курса. «Да они, как я вчера сказал одному из своих коллег, траву будут есть, но не откажутся от этой [ядерной] программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», — уверен российский президент. Для того чтобы Северная Корея почувствовала себя в безопасности, нужны диалог и соблюдение международного права.

Полагать, что Москва присоединится к санкциям США против Пхеньяна, нелепо, учитывая, что ранее Вашингтон ставил Россию и КНДР в один ряд. Однако Россия не собирается «дуть губы, обижаться на кого-то и хихикать на этот счет», заявил Владимир Путин. Хотя посмеяться есть над чем: такую неуклюжую политику могут проводить только «люди, путающие Австрию с Австралией». Некоторых представителей американских властей Путин обозначил дважды за пресс-конференцию.

В первый раз — когда наконец прокомментировал закрытие генконсульства России в Сан-Франциско и российских торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. «Дело в том, что мы договорились с нашими партнерам о том, что количество наших дипсотрудников должно быть паритетным», — напомнил начало (или очередной виток) конфликта Путин. Россия подсчитала, что в США работают 455 сотрудников, в том числе 155 представителей, работающих при ООН. Строго говоря, их не следовало бы считать, ведь они работают не при посольствах, заметил президент. И таким образом дал понять, что Москва может при необходимости потребовать сокращения американских сотрудников ровно на 155 человек. Но пока не делает этого.

«То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений, — это их право. Другое дело, что делалось это в явно такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров», — сказал он и посетовал, что с таким уровнем политической культуры остается только руками развести. Увидев в зале министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Владимир Путин заметил: «Для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система».

Высказался российский президент и о политике США в отношении конфликта на Украине. Поставки летального оружия в эту страну, возможность которых допустил спецпредставитель США Курт Уолкер, только усугубят ситуацию. И не поменяют расклад сил, лишь увеличат число жертв. С другой стороны, Москва не видит «ничего плохого» в вооруженной миссии ОБСЕ. Однако прибегать к этому следует только после отвода вооружений с линии соприкосновения и после согласований с лидерами самопровозглашенных республик.

Решив докрутить американскую тему, один из журналистов спросил у российского лидера: «Вы еще не разочаровались в Трампе?» В разных формулировках этот вопрос уже звучал: в июле, например, президента спросили, жалеет ли он об избрании республиканца американским президентом. Давать подобные оценки Путин отказался, а само определение «разочарование» счел наивным: «Он же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью». Все лидеры руководствуются интересами своих стран, и хорошо, когда идут на компромиссы. А в остальном президент США и его возможный импичмент — это суверенное дело Америки, подчеркнул глава российского государства.

Однако то, что является суверенным делом России, он также не стал подробно комментировать. Путин вновь отказался раскрывать свои планы на президентские выборы 2018 года. Причина, по которой он пока не озвучивает свои намерения, известна: глава государства не хочет давать старт своей предвыборной кампании, потому что тогда «все об итогах выборов начинают думать». «А сейчас нужно работать», — резюмировал российский лидер.

К возможности выдвижения в качестве кандидата Ксении Собчак, о чем сообщали источники, Путин отнесся благодушно: «Да ради бога». И очень тепло отозвался о ее отце, Анатолии Собчаке. Впрочем, на выборы надо идти с программой, а не с семейной историей, добавил глава государства.

Завершая пресс-конференцию, он прокомментировал и куда более сложный вопрос, чем кандидатура Собчак в президенты —
кандидатуру главы Чечни Рамзана Кадырова в оппозиционеры. Высказывая свое мнение по поводу обострения ситуации с мусульманами в Мьянме, Кадыров в понедельник недвусмысленно заявил: «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России». Правда, вечером того же дня, после того как российский президент осудил насилие в этой стране и призвал ее власти взять ситуацию под контроль, напомнил о верности руководству: «Я неоднократно заявлял, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить приказ любой сложности верховного главнокомандующего и отдать свою жизнь».

Имеет ли право глава региона так противопоставлять себя федеральному центру? Путин ответил, что каждый человек имеет право на собственную точку зрения вне зависимости от его должностного положения. «Никакой фронды со стороны руководства Чечни нет, прошу всех успокоиться. Все в порядке», — с уверенностью подытожил он.

Татьяна Меликян

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