Дать сдачи хулигану

В понедельник, 4 сентября, в китайском Сямэне стартовала работа саммита БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Обсуждали и вполне традиционные темы — безопасность, торговые барьеры и ВТО, и назревший острый вопрос — ядерную программу КНДР. Впрочем, для российской делегации самой чувствительной (даже болезненной) темой были отношения с США и то, как там, за океаном, «хулигански» поступили с российскими консульствами.

Поднебесная во весь горизонт

Саммит БРИКС в этом году развернулся в приморском городе Сямэнь. Развернулся — потому что, по китайской традиции, ради иностранных гостей местным жителям пришлось изрядно потесниться. Закрывались школы, магазины, целые гостиницы и, само собой, перекрывались дороги. Но все это — «крепкое сотрудничество во имя светлого будущего», как гласил девиз саммита.

Светлое будущее, впрочем, задерживается в пути: пока БРИКС выглядит невыразительно и на звание активатора глобального экономического роста не тянет. Очевидным лидером здесь является Китай, он же — выгодоприобретатель, он же — двигатель клуба. У Поднебесной есть деньги, есть намерения и возможность скупать стратегические активы за рубежом. А главное — желание сделать этот мир многополярным. По крайней мере в этом желания Пекина и Москвы сходятся.

Расширяя географию БРИКС, Китай как председатель клуба пригласил на саммит страны с разных континентов, в том числе Таджикистан, негласным куратором которого выступила Россия. При этом Кремль с осторожностью комментирует возможное расширение БРИКС, ведь так или иначе это будет означать усиление Китая.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС / POOL / РИА Новости

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С другой стороны, расширению клуба могут помешать внутренние противоречия — а их и так достаточно. Одной из главных интриг была встреча китайского и индийского лидеров. Прошедшим летом ядерные державы вступили в самую серьезную за последние десятилетие конфронтацию, и только за неделю до саммита им удалось согласовать «ускоренное разведение пограничных служащих на месте противостояния».

Главный же посыл для работы саммита Си Цзиньпин сформулировал так: «Необходимо создать более справедливый, рациональный мировой порядок. Пусть услышат наш единый голос и предупреждения по вопросам международного мира».

С пожеланиями взаимного процветания

В работе российского президента в Сямэне первым пунктом значилась встреча с Си Цзиньпином — уже четвертая в этом году. Как всегда с восточными партнерами, переговорам предшествовал обмен комплиментами. Председатель КНР упомянул, что в Сямэне есть памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову, и стоит он прямо напротив фигуры китайского мыслителя Конфуция — так в Поднебесной ценят русскую культуру.

Си Цзиньпин пошел дальше и продемонстрировал, что знает стихи Лермонтова. «Надеюсь, обе наши страны будут продвигаться вперед, чтобы корабль двусторонних отношений шел в большое плавание на полных парусах», — заявил китайский лидер. Путин не стал прибегать к поэзии и заметил, что Сямэнь производит впечатление процветающего города, а значит, это результат работы китайского лидера.

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Обменялись и подарками. Председатель КНР вручил Путину скульптуру в виде китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы с каллиграфической надписью — пожеланием процветания. Российский президент преподнес Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита: этот камень в Китае считается символом жизни.

Журналистам тоже достались подарки — увесистые книги председателя Си о государственном управлении на пяти языках.

Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Москва приглядывается к небу над Египтом

На полях саммита Владимир Путин провел еще несколько встреч, в том числе с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. «Как у вас дела?» — поинтересовался египтянин. «Отлично», — ответил Путин. «Простите?» — не расслышал его переводчик. «От-лич-но!» — воскликнул российский президент. Ас-Сиси выглядел не таким довольным: ему предстояло убедить коллегу в том, что авиасообщение между нашими странами уже можно возобновить. Впрочем, и российская сторона, как выяснилось в кулуарах, не прочь вернуться в аэропорт Каира.

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Глава Минтранса Максим Соколов рассказал журналистам, что Египет, на его взгляд, проделал большую работу в сфере авиационной и транспортной безопасности, и российские эксперты оценили ситуацию позитивно. Но на вопрос, готова ли Россия возобновить авиасообщение в ближайшее время, Соколов прямо отвечать не стал. Зато с готовностью рассказал о других транспортных артериях — в частности, о проекте «Европа — Западный Китай», коридоре около девяти тысяч километров. «Существующие федеральные трассы от Оренбургской области до границы будут приведены в нормативное состояние к концу следующего года, — уверен Соколов. — На рубеже 2018-2019 годов будут построены участки всей трассы М-11 и запущены в эксплуатацию».

Президенты России и Египта во время встречи на полях саммита Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Неприличное поведение

В кулуарах саммита произошло и самое яркое или даже хлесткое выступление российской делегации. Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков с энтузиазмом откликнулся на просьбу прокомментировать требование Госдепа США закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Дипломат не стал стеснять себя в выражениях и попросту назвал это «государственным хулиганством».

Можно как угодно относиться к политике друг друга, но надо все же соблюдать даже не правила, а приличия, возмущался Рябков. И почти отчитывал американцев: «Мы имеем дело с какими-то проявлениями девиантного — в политическом смысле слова — поведения».

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США выворачивают ситуацию наизнанку, представляя свои действия в отношении российской дипломатической миссии ответом на действия Москвы, продолжал он. Кроме того, представители спецслужб США до сих пор остаются на территории генконсульства РФ в Сан-Франциско. «Оттуда до сих пор доносится шум. Что они там делают — понять нельзя», — рассказал он.

В связи с обысками Рябков выразил особое возмущение. «Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием. Они утверждают, что это какие-то осмотры, инспекции... Нет, это обыски», — отрезал он. На попытки журналистов заметить, что, судя по кадрам, это не похоже на обыск, Рябков уверенно заявил: «Вам не все показали».

Тем не менее спешить с ответом на хулиганство Россия не намерена и подходящую реакцию пока не выработала, завершил свою речь представитель МИД. Но поскольку на второй день саммита запланирована пресс-конференция Путина, этот ответ может дать глава государства. Тем более что он свою оценку произошедшего публично еще не высказывал.