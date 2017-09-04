В Китае стартовал саммит БРИКС

В южнокитайском городе Сямэнь стартовал саммит стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР). Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретил лидеров стран-участниц в Сямэньском международном конференц-центре, где прошло совместное фотографирование на фоне государственных флагов. После этого лидер Китая вместе с Владимиром Путиным, Мишелем Темером (Бразилия), Наренодрой Моди (Индия) и Джейкобом Зумой (ЮАР) обсудили мировую экономику, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты.

Председательствующий в этом году в БРИКС Китай обозначил целями саммита усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего партнерства ради поддержания мира и стабильности, продвижение всеобщего развития и улучшение системы глобального управления.

Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Путина «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства», в которой глава государства отметил что проблемы на Корейском полуострове следует решать с помощью диалога без выдвижения предварительных условий.

По итогам саммита, который завершится 5 сентября, планируется принятие совместной Сямэньской декларации.