В Совфеде оценили идею создания альтернативы ЕСПЧ на базе БРИКС

Предложение о замене Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) аналогичной структурой на базе БРИКС пока не имеет под собой никакой документальной базы. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает РИА Новости в среду, 21 июня.

Так он прокомментировал инициативу, с которой ранее выступила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

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Климов пояснил, что БРИКС, в отличие от Совета Европы, является не организацией, а лишь форматом взаимодействия входящих в него стран. Страны-участницы БРИКС «не готовы делиться своим суверенитетом и выполнять решения какого-то наднационального суда», подчеркнул сенатор. Вместе с тем он счел верным тезис о том, что решения ЕСПЧ политически ангажированы.

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В то же время первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») поддержал инициативу Суторминой. Он указал, что последние решения Страсбургского суда политизированы и носят явный антироссийский характер. «Я давно выступаю за выход из Совета Европы и всех [его] структур, включая ЕСПЧ. Мы не можем отдавать часть своего суверенитета наднациональным структурам, которые контролируются силами, недружественными России», — подчеркнул он.

20 июня ЕСПЧ признал закон о запрете гей-пропаганды нарушением права на свободу самовыражения и инструментом ущемления прав геев. В Миниюсте раскритиковали вердикт и пообещали обжаловать его.

БРИКС — экономическое объединение, в которое входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Было основано в мае 2008 года.