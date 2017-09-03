Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря и светильники из нефрита

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину светильники из нефрита и картину из янтаря с изображением парусника, передает РИА Новости в воскресенье 3 сентября.

В ответ российский лидер получил письменный стол ручной работы с нанесенным на него пожеланием процветания и скульптуру китайского воина.

На воскресной встрече Путина с председателем КНР обсуждалась реализация двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе июльского визита Си Цзиньпина в Москву. Лидеры двух стран также вместе осмотрели выставку китайских народных промыслов.

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Президент России прибыл в Китай для участия в саммите БРИКС, который пройдет 4-5 сентября в Сямэне, и переговоров с лидерами разных стран.

Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Путина «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства», в которой глава государства отметил что проблемы на Корейском полуострове следует решать с помощью диалога без выдвижения предварительных условий.

В декабре 2016 года на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Путину подарили репродукцию полотна «Прибытие Путятина», на которой изображено прибытие адмирала Евфимия Путятина в японский город Симода в середине XIX века.