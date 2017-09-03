Мир
 

Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря и светильники из нефрита

Перейти в «Мою Ленту»

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину светильники из нефрита и картину из янтаря с изображением парусника, передает РИА Новости в воскресенье 3 сентября.

В ответ российский лидер получил письменный стол ручной работы с нанесенным на него пожеланием процветания и скульптуру китайского воина.

На воскресной встрече Путина с председателем КНР обсуждалась реализация двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе июльского визита Си Цзиньпина в Москву. Лидеры двух стран также вместе осмотрели выставку китайских народных промыслов.

Президент России прибыл в Китай для участия в саммите БРИКС, который пройдет 4-5 сентября в Сямэне, и переговоров с лидерами разных стран.

Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Путина «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства», в которой глава государства отметил что проблемы на Корейском полуострове следует решать с помощью диалога без выдвижения предварительных условий.

В декабре 2016 года на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Путину подарили репродукцию полотна «Прибытие Путятина», на которой изображено прибытие адмирала Евфимия Путятина в японский город Симода в середине XIX века.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назвал давление на КНДР «путем в никуда»
Путину подарили футболку с его портретом
Путину подарили развивающий конструктор для внуков
Абэ подарил Путину картину «Прибытие Путятина» вместо собаки
Последние новости
Россиянка рассказала о своем романе и браке с украинским маньяком-педофилом
Украинские военные рассказали о патрульных кабанах в Донбассе
Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря и светильники из нефрита
Квят финишировал 12-м на Гран-при «Формулы-1» в Италии
Неизвестный устроил стрельбу на западе Москвы  
Касаткина объяснила холодное рукопожатие с латвийской теннисисткой Остапенко
Сотни людей пришли к посольству Мьянмы ради солидарности с народом рохинджа
Другие материалы рубрики
Мир00:0628 августа

Первая кровь

Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
12:52Сегодня

В Южной Корее оценили мощность северокорейской бомбы в 100 килотонн

15:35Сегодня

Трамп увидел опасность для США в испытании водородной бомбы Северной Кореей

12:54Сегодня

Москва призвала США немедленно вернуть захваченные дипломатические объекты

Мир00:01 1 сентября
Fernando Aguirre, locally known as Osama Bin Laden, patrols a slum in Bogota January 17, 2008. Aguirre, who claims to be the son of al Qaeda leader Osama Bin Laden, patrols the most dangerous slums of Bogota and lives from the contributions received from those seeking his protection. Aguirre informs police on petty crimes being committed and is allowed by authorities to brandish his fake rifle. Picture taken on January 17.

Эль джихадисто

Террористы подобрались вплотную к США
06:32 2 сентября

Польша отгородится от украинских чумных свиней забором

12:12Сегодня

Личные данные тысяч военных и разведчиков США оказались в свободном доступе

11:53Сегодня

Москва отреагировала на испытание водородной бомбы в КНДР

Мир00:0125 августа

Добро пожаловать на дно

Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
07:24Сегодня

Госдеп вызвал в торгпредство России в Вашингтоне службу по взлому замков

09:42Сегодня

КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы

01:56 2 сентября

Трамп поговорит с мировыми лидерами о реформе ООН

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
Россиянка рассказала о своем романе и браке с украинским маньяком-педофилом
Сотни людей пришли к посольству Мьянмы ради солидарности с народом рохинджа
«Скотина, отойди от меня»
Молодые учителя о детях, школе и коллегах
Петербургский бизнесмен стал чемпионом мира по курению сигар
Джабраилов списал инцидент со стрельбой на состояние нервной системы и контузию
Все материалы
Мир
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря и светильники из нефрита
Fernando Aguirre, locally known as Osama Bin Laden, patrols a slum in Bogota January 17, 2008. Aguirre, who claims to be the son of al Qaeda leader Osama Bin Laden, patrols the most dangerous slums of Bogota and lives from the contributions received from those seeking his protection. Aguirre informs police on petty crimes being committed and is allowed by authorities to brandish his fake rifle. Picture taken on January 17.Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Трамп увидел опасность для США в испытании водородной бомбы Северной Кореей
Москва призвала США немедленно вернуть захваченные дипломатические объекты
Личные данные тысяч военных и разведчиков США оказались в свободном доступе
Все материалы
Бывший СССР
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
Отработали свободу
Литовских рабынь насилуют и продают арабам
Украинская миграционная служба отпустила брата Саакашвили
Ученым потребовалось 25 лет на перевод Нового Завета на белорусский язык
Украинская полиция начала готовить депортацию брата Саакашвили
Порошенко на встрече с церковниками амнистировал «прошедших горнило войны» солдат
ВСУ проведут учения в одно время с «Западом-2017»
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Россия выполнит график поставок нефти Белоруссии в 2017 году
Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»
Россия нарастила экспорт нефти
Курс биткоина подскочил выше пяти тысяч долларов
Орешкин посулил школьникам рабочие места
Российские богачи в 2017 году увеличили свое состояние на 20 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
Николай Манвелов: Посредственное импортозамещение
Переход на отечественный инжиниринг в сфере ТЭК привел к информационным войнам
Yamaha задумала наладить в России сборку мотовездеходов
«Мы сделали ставку на цифровых абонентов»
Коммерческий директор компании «МегаФон» о перспективах мобильного бизнеса
Правительство России одобрило запрет порошкового алкоголя
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
Все материалы
Силовые структуры
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
После падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе возбуждено уголовное дело
Россия полностью уничтожила боеприпасы с люизитом
КНДР сообщила об обладании устанавливаемым на МБР водородным зарядом
Сирийские войска и ВКС России уничтожили крупный очаг сопротивления ИГ
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
На Землю вернулись три члена экипажа МКС
СМИ сообщили о возможном переименовании новых iPhone
Британские ученые пообещали миллион долларов за разгадку шахматной задачи
Раскрыта тайна происхождения жизни
Все материалы
Спорт
Небоскреб под снос
Русский Драго нокаутировал 213-сантиметрового голландца Штруве
НеймарОтвалили
Самые громкие трансферы футбольного лета
Александр ВолковСаша-нагибатор
Русский Драго готов уничтожить голландского медведя в главном бою UFC
Овечкин пожертвовал деньги пострадавшим от урагана «Харви»
Кержаков исполнил песню Градского
Волков прокомментировал победу над 213-сантиметровым голландцем в UFC
Обнаженная девушка выбежала на поле перед матчем Украина — Турция
Все материалы
Культура
Все ихтиандры делают это
Подводный секс от Гильермо дель Торо и устрашающий взгляд Ай Вэйвэя
«Умение послать все на фиг спасет нас»
О вреде культа успеха и позитива
Что нам делать в церкви
Экотеррористы, экзорцисты и апокалипсис для чиновника
Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении кинокарьеры
Копенгагенский университет посвятил предмет расе и сексуальности Бейонсе
Шуфутинский признался в любви к песне «Третье сентября»
Студия Warner Bros. пожелала взять Ди Каприо на роль Джокера
Все материалы
Интернет и СМИ
«Включай Шуфика! Уже не могу терпеть!»
Событие года в сети: наконец-то перевернулся календарь и загорелись рябин костры
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Мясокомбинат засудит РБК за консервы
Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций
Двум тайкам пригрозили тюрьмой за танец голышом в прямом эфире
В сети затроллили разрыдавшуюся на линейке первоклассницу
Все материалы
Ценности
Кайфовый бампер
Чем соблазняет богачей британская глубинка
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Короткие юбчонки
Азиатские школьницы против европейских
Louis Vuitton предложил клиентам создать дизайн ремней
Москвичам устроят дворовую вечеринку
ЦУМ раскроет тайны творчества модельера Дриса ван Нотена
Citroen предложил водителям мыться в машине
Все материалы
Путешествия
Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + MVSA Architects + Wes, 2014. Main Entrance Angular View Of Metal Clad Canopy, High-rise Buildings And Public Plaza. Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + Mvsa Architects + Wes, 2014. 2016Голландия без плюх
Что надо успеть в Нидерландах за один день
Британцы придумали способ быстро находить чемодан в аэропорту
Пара лесбиянок отправилась в поездку по США в переоборудованном микроавтобусе
Авиакомпания Ryanair отказала женщине с дочерью в перелете из-за их ручной клади
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Туристка из Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в Крыму
На Пхукете задержан выстреливший в россиянку мужчина
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
В Японии состоялась помолвка принцессы Мако с простолюдином
Биограф рассказал о планах Питта и Джоли развестись и быть вместе
Отставной инженер ВВС США написал книгу о секретной тюрьме для пришельцев
L’Oreal уволил чернокожего трансгендера за расизм
Все материалы
Шикарные опции из прошлого
Автомобильные примочки, которые сегодня вызывают смех
Самые ожидаемые кроссоверы 2017 года
Внедорожники и кроссоверы, которые появятся до конца года
Удивительные примеры ретро-футуризма
Самые красивые классические машины из будущего
Втянуть живот
Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане
Лукашенко поездил на «Тесле»: главные цитаты
Появились фотографии интерьера нового «Дастера»
Представлен самый быстрый и мощный кабриолет Mercedes-Benz в мире
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы