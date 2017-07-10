Путину подарили развивающий конструктор для внуков

Президент России Владимир Путин на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге ознакомился с изобретениями детей и получил подарок для внуков. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, РИА Новости.

Глава государства, в частности, осмотрел стенд уральского образовательного центра «Золотое сечение». Ему показали дрон-уборщик, робот-саламандру и орнитоптер «Призрак». Дети также подарили Путину развивающий конструктор, который попросили «передать внукам».

На стенде Минпромторга юный изобретатель показал ему робота для изучения подводного дна. Путин при этом вспомнил, как спускался на дно озера Байкал в 2009 году (в 2015-м глава государства также погружался на дно Черного моря, где осмотрел затонувший галеон — прим. «Ленты.ру»).

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В июне во время прямой линии президент рассказал, что недавно во второй раз стал дедушкой. Он отказался привести какие-то детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы они «росли какими-то принцами крови».

До этого в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин посетовал на нехватку времени, которое он мог бы посвятить общению с внуками. Говоря о двух дочерях, глава государства рассказал, что они замужем и никак не связаны с политикой или крупным бизнесом.