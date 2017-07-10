Путин оценил нейрокепку для водителей

Президент России Владимир Путин оценил кепку, способную контролировать бодрствование водителей и будить в том случае, если они начинают засыпать. Устройство показали главе государства на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге, пишет РЕН ТВ в понедельник, 10 июля.

Система SleepAlert использует нейротехнологии, чтобы выявлять усталость, рассеянность и сонливость находящегося за рулем человека. В нее также входит датчик, который крепится на запястье.

Путин отметил полезность устройства для водителей автобусов и дальнобойщиков. «Вещь нужная, по себе знаю», — сказал президент.

Разработчики намерены запустить пилотный проект по тестированию системы в одном из российских регионов.

Во время посещения выставки Путин также заявил, что широкое внедрение передовых технологий считает мощным ресурсом для развития страны. Кроме того, президент рассказал об одном из своих любимых автомобилей.

«Иннопром-2017» проходит с 10 по 13 июля.