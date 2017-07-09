Путин рассказал о значении цифровых технологий для развития России

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, где заявил, что широкое внедрение передовых технологий он считает мощным ресурсом для развития страны. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает РИА Новости.

«В широком внедрении передовых, в том числе цифровых технологий, мы видим мощный ресурс для развития России. Это важно и для успешного сотрудничества с другими странами, в том числе и с теми, которые представляют наши иностранные гости в зале и на этой выставке», — сказал глава государства.

По словам Путина, среди прочих, в этой сфере уже определились общие интересы с Японией и Германией.

В июне нефтяная компания «Роснефть» заявила, что планирует ускорить процесс цифровизации бизнеса и благодаря этому принципиально усилить контроль материальных потоков. Тем самым, по словам представителя компании, будет исключен фактор человеческих ошибок. При этом он не стал уточнять объем инвестиций, необходимый для цифровизации бизнеса.