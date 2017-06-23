«Роснефть» назвала приоритетом ускорение цифровизации бизнеса

Нефтяная компания «Роснефть» планирует ускорить процесс цифровизации бизнеса и благодаря этому принципиально усилить контроль материальных потоков. Тем самым будет исключен фактор человеческих ошибок, сообщил ТАСС представитель компании.

Он назвал решение этой задачи важным элементом и краеугольным камнем стратегии развития компании. «Соглашение с General Electric — достаточно принципиальная вещь, так как мы создаем совместное предприятие с лидером отрасли, которое будет разрабатывать стандарты не только для нас, но и, возможно, для многих других российских промышленных пользователей», — заявил представитель «Роснефти».

При этом он не стал уточнять объем инвестиций, необходимый для цифровизации бизнеса, уточнив, что финансирование будет включено в пятилетнюю инвестиционную программу компании.

Ранее «Роснефть» и General Electric подписали стратегическое соглашение о создании совместного предприятия (СП) для развития в России промышленного интернета и внедрения передовых цифровых решений на объектах в российской нефтегазовой отрасли.

Это позволит оптимизировать системы сбора, обработки и анализа промышленных данных, получаемых с удаленных месторождений и перерабатывающих предприятий. В частности, внедрение передовых технологий на НПЗ «Роснефти» откроет возможность прогнозировать техническое состояние оборудования предприятий, предотвращать нештатные ситуации, снизить риски незапланированного простоя.

В дальнейшем в рамках совместного предприятия стороны планируют создать и внедрить ряд функциональных технологических решений с использованием разработанной General Electric цифровой платформы Predix и других решений.

В рамках СП планируется также реализовать ряд проектов по комплексному управлению ресурсами, включая расширенное управление добычей на месторождениях (цифровое месторождение) и визуализацию технологического процесса переработки.

Накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин раскрыл некоторые детали принятой инвестпрограммы. По его словам, документ предполагает, что в 2017-2018 годах инвестиции составят свыше одного триллиона рублей. В частности, 600 миллиардов рублей направят на новые проекты по разведке и добычу, 200 миллиардов — на логистику, переработку и коммерцию.

По словам первого замглавы «Роснефти» Павла Федорова, основным источником финансирования является денежный поток и накопленные компанией резервы.