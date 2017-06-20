Глава «Роснефти» доложил Путину об открытии нового месторождения

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину об открытии нового месторождения на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых. Об этом во вторник, 20 июня, сообщается на сайте официального интернет-представительства президента России.

Сечин продемонстрировал президенту керн, поднятый с глубины 2300 метров, и рассказал о его свойствах: «В нем явные проявления нефти, есть даже выпоты нефти. Это уникальный керн для наших месторождений. По высокой насыщенности углеводородом, который содержится в керне, а также по высоте продуктивного пласта мы сегодня можем вам доложить, Владимир Владимирович, по итогам предварительного анализа, который нами сделан, что мы стоим на пороге открытия очень серьезного месторождения».

По словам главы «Роснефти», исследования будут продолжены на глубине до 5000 метров: «И сегодня наши геологи говорят, что это будут уникальные месторождения. Предварительные технические исследования в этой зоне, зоне моря Лаптевых, показывают, по предварительным оценкам, до 9,5 миллиарда тонн геологических запасов».

Как отметил директор Института нефтегазовой геологии и литологии, член комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений России Александр Лобусев, море Лаптевых, его западная часть, где «Роснефтью» открыто новое месторождение, — уникальный по своему потенциалу нефтегазоносный бассейн.

«Естественно, «Роснефть» провела тщательную разведку. По-моему, у них этот участок уже года три. Тридцать пять погонных километров они «отстреляли» и пять тысяч квадратных километров — то есть, в принципе, участок изучен достаточно детально. Что касается запасов нефти, то там они действительно могут быть большими. Вполне возможно, что это крупное или гигантское месторождение, поскольку оно приурочено к достаточно крупной структурной "ловушке", так что перспективы и впрямь очень большие», — заявил он.

Такого же мнения придерживается заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Короновский: «Месторождение открыто «Роснефтью» в море Лаптевых — а это практически Хатангский прогиб, близко к Хатанге. Это известная нефте- и газоносная область. Вообще в море Лаптевых могут быть нефтяные месторождения, в том числе крупные. И, по-видимому, скважина «Роснефти» действительно вошла в слои, которые могут быть перспективными. Причем не только в этом месте — там и вокруг может быть много месторождений». Это большое открытие, и оно, безусловно, расширяет российские перспективы, подчеркнул ученый.

Процедура бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» очень сложна, но мобилизация работ прошла в очень короткое время — отметил заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий Богоявленский: «Я с радостью присоединяюсь к поздравлению в адрес компании «Роснефть», сделанному министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским: это действительно очень значимое событие, поскольку на шельфе моря Лаптевых это первое открытое месторождение. Мы не сомневаемся, что за ним последуют другие открытия».