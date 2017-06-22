Глава «Роснефти» спрогнозировал рост рыночной стоимости компании на треть

Реализация стратегии «Роснефть-2022» позволит повысить рыночную стоимость компании на 25-30 процентов. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает ТАСС.

«Реализация стратегии развития "Роснефть-2022" в полном объеме позволит компании повысить долгосрочную конкурентоспособность по всем ключевым направлениям, увеличить ежегодный объем добываемой нефти на уровне 30 млн тонн дополнительно, а также создать 25-30 процентов дополнительной капитализации "Роснефти" относительно текущей рыночной стоимости», — сказал Сечин.

В рамках новой стратегии «Роснефть» проработает вопрос о переходе на холдинговую структуру управления с проработкой реализации пилотного проекта в розничном сегменте, «Этот вопрос будет проработан до конца 2017 года», — уточнил он.

Кроме того, компания ставит перед собой задачи обеспечения качественного развития за счет технологического прорыва, а также постоянного снижения затрат и повышения маржинальности переработки, отметил Сечин.

20 июня Игорь Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину об открытии нового месторождения на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых.

