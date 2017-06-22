Глава «Роснефти» назвал возможную среднюю цену на нефть в 2017-2018 годах

«Роснефть» на 2017-2018 годы закладывает цену нефти в 40 долларов за баррель. Об этом заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, передает «Прайм».

«Мы исходим, в целом, из 40 долларов. В 2017 году — чуть больше», — отметил Сечин.

Накануне, 21 июня, цена на нефть марки Brent упала в ходе торговой сессии на бирже ICE в Лондоне на 2,3 процента до 44,98 доллара. Таким образом сырье впервые с ноября прошлого года опустилось в цене ниже отметки в 45 долларов.

В начале июня Игорь Сечин, выступая на саммите глав энергетических компаний в рамках ПМЭФ-2017, заявил, что соглашение ОПЕК и присоединившихся стран дает рынку нефти передышку, но вряд ли приведет к долгосрочной стабилизации. Глава «Роснефти» напомнил о том, что ряд крупных производителей, которые не участвуют в данных договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции. Это создает предпосылки скорее «для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию», отметил Сечин.

Материалы по теме Союз медведя и верблюда Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх

Агентство Reuters отмечало, что мировые цены на нефть упали до минимума семи месяцев из-за роста поставок из Ливии и Нигерии, которые освобождены от выполнения соглашения по ограничению добычи. Добыча в Ливии выросла до 885 тысяч баррелей в сутки. Нигерия также наращивает производство сырья, ее экспорт в августе достигнет 226 тысяч баррелей в день.

В конце мая члены ОПЕК и другие производители, в том числе Россия, решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года.