Глава «Роснефти» назвал возможную среднюю цену на нефть в 2017-2018 годах

«Роснефть» на 2017-2018 годы закладывает цену нефти в 40 долларов за баррель. Об этом заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, передает «Прайм».
«Мы исходим, в целом, из 40 долларов. В 2017 году — чуть больше», — отметил Сечин.
Накануне, 21 июня, цена на нефть марки Brent упала в ходе торговой сессии на бирже ICE в Лондоне на 2,3 процента до 44,98 доллара. Таким образом сырье впервые с ноября прошлого года опустилось в цене ниже отметки в 45 долларов.
В начале июня Игорь Сечин, выступая на саммите глав энергетических компаний в рамках ПМЭФ-2017, заявил, что соглашение ОПЕК и присоединившихся стран дает рынку нефти передышку, но вряд ли приведет к долгосрочной стабилизации. Глава «Роснефти» напомнил о том, что ряд крупных производителей, которые не участвуют в данных договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции. Это создает предпосылки скорее «для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию», отметил Сечин.
Агентство Reuters отмечало, что мировые цены на нефть упали до минимума семи месяцев из-за роста поставок из Ливии и Нигерии, которые освобождены от выполнения соглашения по ограничению добычи. Добыча в Ливии выросла до 885 тысяч баррелей в сутки. Нигерия также наращивает производство сырья, ее экспорт в августе достигнет 226 тысяч баррелей в день.
В конце мая члены ОПЕК и другие производители, в том числе Россия, решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года.