Цена на нефть опустилась ниже 45 долларов впервые с ноября

Цена на нефть марки Brent упала в среду, 21 июня, в ходе торговой сессии на бирже ICE в Лондоне на 2,3 процента до 44,98 доллара, следует из данных биржи. Таким образом сырье впервые с ноября прошлого года опустилось в цене ниже отметки в 45 долларов.

Американская марка WTI торгуется на уровне 42,44 доллара за баррель, что на 2,6 процента меньше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Материалы по теме А им все Доха Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах

Цены падают даже несмотря на новости о том, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 16 июня, сократились на 2,5 миллиона баррелей — до 509,1 миллиона.

Ранее 21 июня член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии Рустам Танкаев заявил, что сейчас нет видимых причин для падения цен на нефть. Он добавил, что удивлен снижением стоимости сырья.

Агентство Reuters отмечало, что мировые цены на нефть упали до минимума семи месяцев из-за роста поставок из Ливии и Нигерии, которые освобождены от выполнения соглашения по ограничению добычи. Добыча в Ливии выросла до 885 тысяч баррелей в сутки. Нигерия также наращивает производство сырья, ее экспорт в августе достигнет 226 тысяч баррелей в день.