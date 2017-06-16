Morgan Stanley спрогнозировал рост прибыли «Роснефти» благодаря M&A

Прибыль «Роснефти» по итогам 2017 года вырастет на 2-3 процента за счет сделок слияния и поглощения (M&A), к 2021 году рост составит 10 процентов. Об этом говорится в прогнозе Morgan Stanley, поступившем в «Ленту.ру».

В документе отмечается, что на горизонте 3-4 лет новые активы будут составлять треть от роста добычи «Роснефти».

«По нашим оценкам, сделки 2016-2017 годов добавят около трех процентов к добыче углеводородов «Роснефти» к 2021 году. Добыча на новых активах составит треть от роста добычи компании», — отмечается в отчете.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что компания по-прежнему сможет генерировать свободный денежный поток в объеме, намного превышающем дивидендные выплаты. При этом чистый эффект свободного денежного потока от сделок по слиянию и поглощению станет положительным с 2020 года.

«Мы убеждены, что у «Роснефти» большие возможности для роста стоимости и ускорения развития. Наш подробный анализ последних сделок показывает возможности получения дохода и потенциал роста свободного денежного потока. По нашим оценкам, в 2017 году «Роснефть» сможет уменьшить объем привлеченных заемных средств, и мы не видим риска сокращения дивидендных выплат», — сообщили в Morgan Stanley.

В свою очередь аналитики инвестбанка Merrill Lynch ожидают, что все новые месторождения «Роснефти» получат налоговые льготы по НДПИ (или повышающий коэффициент к затратам) как минимум на пять лет. По их оценкам, Ванкорский кластер, включая «Тагульское», «Сузунское» и «Лодочное» месторождения, обеспечит внутреннюю норму доходности (IRR) на уровне 25 процентов и чистую приведенную стоимость доходов в 3,4 миллиарда долларов.

В то же время, отмечают в Merrill Lynch, инвестиции в данные проекты на настоящий момент достигли лишь 1,5 миллиарда долларов.

Ожидается, что крупное месторождение «Восточная Мессояха» (СП «Роснефти» и «Газпром нефти»), которое получило дополнительные льготы по экспортным пошлинам, обеспечит чистую приведенную стоимость доходов в 2,5 миллиарда долларов, IRR составит более 40 процентов.

