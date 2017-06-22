Сечин оценил ежегодные инвестиции «Роснефти» в один триллион рублей

Ежегодные инвестиции «Роснефти» в текущем и будущем годах составят один триллион рублей. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин, выступая на годовом общем собрании акционеров, передает ТАСС.

«Утвержденная инвестиционная программа на 2017-2018 год предполагает, что инвестиции составят свыше одного триллиона рублей, около половины из которых приходится на новые проекты», — сказал он.

По словам первого замглавы «Роснефти» Павла Федорова, основным источником финансирования является денежный поток и накопленные компанией резервы.

Ранее озвучивались планы направить в 2017-18 годах 0,6 триллиона рублей на новые проекты по разведке и добычу. Еще 0,2 триллиона — на логистику, переработку и коммерцию.

18 июня стало известно о том, что «Роснефть» в результате геологоразведочных работ на шельфе в Восточной Арктике пробурила скважину «Центрально-Ольгинская-1», отбор керна из которой показал высокое насыщение нефтью.

