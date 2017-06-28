На круглом столе в Москве обсудили развитие Energynet в Севастополе

В Москве на круглом столе, посвященном будущему электроэнергетики и новым технологиям в данной сфере, обсудили, как внедрить в России и продвинуть на международный рынок Energynet. Об этом в среду, 28 июня, сообщает издание ForPost.

Одной из пилотных площадок по внедрению «умной инфраструктуры» Energynet станет Севастополь. Депутат законодательного собрания города Алексей Чалый — один из главных спикеров на круглом столе. Чалый является сопредседателем рабочей группы Energynet по направлению «Гибкие и надежные сети».

По его словам, город очень активно участвует в программе развития российской энергетики. «Севастополь является одной из двух пилотных площадок, где отрабатываются новые технологии», — подчеркивает он, добавляя, что здесь собираются внедрить совершенно новые технологии, которые в России пока еще не применялись.

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Как пояснил Чалый, всего будет создано три зоны. Одна относится к модернизации воздушной распределительной сети. В итоге планируется создать сеть без индивидуальных настроек, «чего еще никто никогда не делал». «Вторая зона — кабельная. А третья касается отработки технологии компактных цифровых подстанций для удаленного района. По нашим оценкам, эта технология должна обойтись вдовое дешевле, чем строительство обычных подстанций», — прокомментировал он «Ленте.ру».

Депутат заксобрания указывает, что, когда речь идет о таком существенном снижении себестоимости в такой устоявшейся отрасли как энергетика, «то это достаточно серьезное достижение». «Основано оно на применении целого ряда цифровых технологий», — говорит он. В рамках проекта, по словам сопредседателя рабочей группы, будет разработана своя управляющая программа для работы с новыми интеллектуальными устройствами.

Идея «умных сетей», передает ForPost, была опробована в Калининградской области, где на тестируемых объектах надежность электроснабжения выросла в 4,5 раза (что в десятки раз превосходит мировой опыт). А Севастополь, ранее отмечал в одном из интервью Чалый, «превзойдет и показатели Калининграда».