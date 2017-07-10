Путин рассказал об одном из любимых автомобилей в 90-е годы

Президент России Владимир Путин рассказал об одном из своих любимых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 июля.

«Когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет, ездил на Nissan. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась», — сказал президент во время посещения международной промышленной выставки «Иннопром»-2017 в Екатеринбурге.

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Глава государства также добавил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России должны наращивать выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения, передает телеканал «360».

6 июля газета «Известия» сообщила, что Владимир Путин протестировал отечественный лимузин для высокопоставленных чиновников, разработанный в рамках проекта «Кортеж». При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее сообщил, что эти сведения «слегка преувеличены», так как машина еще не готова, а президент видел только ее прототип.

Согласно декларации о доходах, опубликованной в апреле на сайте Кремля, у президента в собственности два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».