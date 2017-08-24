Путину подарили футболку с его портретом

Президент России Владимир Путин во время посещения производственных цехов Рязанского кожевенного завода получил в подарок футболку с собственным портретом. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости.

Осмотр завода Путин начал с красильного и отделочных цехов. Затем главе государства показали цех автомобильных и авиационных кож, где Путин оценил салон автомобиля УАЗ «Патриот» и новые кресла для самолетов Sukhoi Superjet, обитые производимой на предприятии кожей.

Возле стенда Минпромторга один из предпринимателей подарил президенту футболку с его портретом в темных очках и пообещал «хоть сто таких каждый день, если потребуется». Глава государства сувенир принял, но так и не распаковал, отмечает агентство. Фотографию в своем Twitter разместил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

В июне 2015 года представители организации «Русская молодежь Америки» провели в Нью-Йорке викторину с целью расширить кругозор американцев относительно России. В качестве сувениров за правильные ответы вручались футболки с изображением Путина, матрешки и календари.

Образ Путина привлекает как отечественных, так и зарубежных предпринимателей. В России с его портретами была запущена коллекция футболок «Все путем», а также коллекция одежды «Родина». Однако сам президент негативно относится к использованию его имени и изображения в коммерческих целях, подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он отмечал, что «борьба с подобными проявлениями» не в приоритетах Кремля