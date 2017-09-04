Путин призвал быстрее переходить на кредитование в национальных валютах БРИКС

Владимир Путин призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС, а также по выходу на кредитование в национальных валютах. Как сообщает «Интерфакс», президент России предложил это в ходе открывшегося в китайском Сямэне саммита БРИКС на заседании в расширенном составе.

Российский лидер отметил, что получение международного кредитного рейтинга позволит Банку выпустить ценные бумаги на рынки государств БРИКС — России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Он рассказал, что про линии НБР подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов, три из которых будут реализованы в России — совершенствование судебной системы, строительство автодороги под Уфой и модернизация водохозяйственных объектов в городах бассейна реки Волга.

Кроме этого, Путин предложил ускорить согласование договоренностей о создании Фонда облигаций БРИКС и интеграции рынков капиталов государств «пятерки», а также назвал целесообразным «приступить к разработке совместных мер обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения».

Также Путин предложил странам БРИКС создать общую платформу энергетических исследований, в рамках которой можно было бы нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены, передает ТАСС.

«Пришло время адаптировать стратегию к текущим экономическим реалиям и поставить новые амбициозные задачи», —резюмировал российский лидер.