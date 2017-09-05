Путин не увидел антиправительственные настроения в речах Кадырова

Президент России Владимир Путин не усматривает антиправительственных настроений в словах главы Чечни Рамзана Кадырова о ситуации в Мьянме. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам работы саммита БРИКС в китайском Сямэне во вторник, 5 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что каждый россиянин имеет право высказать собственное мнение по поводу внешнеполитического курса страны. «Что касается руководителей регионов, то это тоже в полном объеме их касается. Но я вас уверяю, здесь никакой "фронды" со стороны руководства Чечни нет», — заявил Путин.