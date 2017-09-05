Путин отказался оценивать отношения с Трампом с позиции жениха и невесты

Президент России Владимир Путин счел наивным вопрос о том, разочаровался ли он в американском коллеге Дональде Трампе. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае во вторник, 5 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он же не невеста мне, и я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью», — сказал Путин.

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Российский лидер отметил, что сам он руководствуется национальными интересами РФ, а Трамп, в свою очередь, — интересами Соединенных Штатов.

Путин выразил надежду на то, что ему удастся достигнуть компромиссов с американским лидером при решении не только двусторонних, но и международных проблем. Москва и Вашингтон несут «большую ответственность за международную безопасность», подчеркнул он.

Ранее в пятницу президент России заявил о трудностях ведения диалога с США, представители властей которых путают Австрию с Австралией.

В конце июля журналисты спросили Владимира Путина, жалеет ли он об избрании республиканца на пост президента Соединенных Штатов. Российский лидер подчеркнул, что такие оценки работе Трампа может давать только американский народ.