Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин пожал руку американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС, который проходит во Вьетнаме, передает ТАСС.

Такая возможность представилась главам двух государств во время церемонии фотографирования участников форума.

По данным агентства, российский лидер пришел перед началом церемонии и вместе с другими главами государств занял место на специальном подиуме. Трамп явился одним из последних и встал по правую руку от Путина.

Хозяин Белого дома положил руку на плечо российскому президенту, после чего они обменялись парой фраз.

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3 ноября Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным в ходе турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, он намерен обсудить ситуацию в Северной Корее, Сирии и на Украине. В Москве отметили, что «рассчитывают на завершение согласования точного времени, места и формата встречи глав двух государств в ближайшее время». Однако в пятницу, 10 ноября, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что переговоры между российским и американским лидерами не состоятся.

Первый раз президенты встретились 7 июля во время саммита G20. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Путин по итогам встречи выразил уверенность в том, что президентам удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу замечательной.